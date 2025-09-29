به مناسبت هفته دفاع مقدس گردهمایی رزمندگان و پیشکسوتان جهاد و شهادت در بندرعباس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بندرعباس گفت: هدف از برگزاری این مراسم تجلیل از ایثارگری‌های رزمندگان و انتقال فرهنگ جهاد و شهادت به نسل جوان است.

سرهنگ حمید کمالی با اشاره به نقش بی‌بدیل رزمندگان در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی افزود: نسل جوان امروز باید با شناخت دقیق از تاریخ پرافتخار دفاع مقدس، روحیه مقاومت و خودباوری را در خود تقویت کند و در مسیر خدمت به کشور گام بردارد.

وی گفت: برپایی نمایشگاه عکس و اسناد دفاع مقدس، روایت‌گری رزمندگان، و اجرای سرود‌های حماسی نیز از برنامه‌های این گردهمایی بود.