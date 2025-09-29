حاج اصغر جعفری، پدر شهید اکبر جعفری در سالروز شهادت پسرش، آسمانی شد و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سعید کاظمی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بیضا گفت: پیکر مرحوم حاج اصغر جعفری پدر پاسدار رشید اسلام شهید اکبر جعفری که در سالروز شهادت فرزند شهیدش آسمانی شد بر روی دستان گرم مردم شهید پرور شهرستان بیضا به ویژه دهستان کوشک هزار تشییع و در زادگاهش گلزار شهدای روستای جاری آباد این شهرستان به خاک سپرده شد.

او افزود: در این مراسم جمعی از خانواده‌های شهدا، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و و خانواده‌های شهدا شرکت داشتند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بیضا ادامه داد: پاسدار شهید اکبر جعفری متولد چهارم مهرماه ۱۳۴۷ بود که پنجم مهر ۱۳۶۵ در منطقه شیخ صالح به درجه رفیع شهادت نائل شد.

سعید کاظمی بیان کرد: پدر شهید اکبر جعفری نیز در پنجم مهرماه و در سالروز شهادت این شهید عزیز به رحمت ایزدی پیوست.