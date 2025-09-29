به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سید امید خلیل‌زاده همزمان با روز جهانی مبارزه با هاری، در گفت‌وگویی اختصاصی با صدا و سیما اظهار کرد: تأمین امنیت غذایی و صیانت از سلامت جامعه مستلزم اقدامات مؤثر دامپزشکی در زمینه‌های مختلف از جمله مبارزه با بیماری‌های مسری و مشترک میان انسان و دام است.

وی افزود: نظارت‌های مرزی و کنترل قرنطینه‌ای بر ورود و خروج فرآورده‌های دامی از مهم‌ترین وظایف دامپزشکی به شمار می‌رود و این نظارت‌ها به طور مستقیم با امنیت غذایی کشور و سلامت عمومی جامعه در ارتباط هستند.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان‌غربی ادامه داد: اجرای طرح‌های واکسیناسیون رایگان دام، طیور، آبزیان و زنبور عسل، بخش دیگری از فعالیت‌های دامپزشکی است که نقش محوری در پیشگیری از بیماری‌های واگیر، کاهش تلفات و ارتقای سطح سلامت عمومی دارد.

خلیل‌زاده فعالیت‌های دامپزشکی را ترکیبی از اقدامات پیشگیرانه و مراقبتی دانست و گفت: مجموعه این اقدامات در نهایت منجر به حفظ سلامت دام و فرآورده‌های دامی، و تضمین امنیت و سلامت غذایی مردم استان، منطقه و کشور می‌شود.