به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ امام جمعه مهاباد در این مراسم ضمن تبریک روز آتش‌نشانی بر ضرورت تقویت تجهیزات امدادی و آتش‌نشانی تأکید کرد و گفت: مشارکت خیران در تأمین امکانات و پشتیبانی از عملیات امداد و نجات، ضرورتی انکارناپذیر برای ارتقای سطح ایمنی شهری است.

ماموستا عبدالسلام امامی افزود: مشارکت نیکوکاران در تأمین امکانات و تجهیزات امدادی به‌ویژه در حوزه آتش‌نشانی کمتر از دیگر عرصه‌ها نیست و انتظار می‌رود خیرین بخشی از کمک‌های خود را به این حوزه اختصاص دهند.

ماموستا امامی، با بیان اینکه همواره پیشگیری بهتر از درمان است، اظهارکرد: در کنار توسعه کالبدی شهر، لازم است تجهیزات امداد و نجات نیز متناسب با نیاز‌ها فراهم شود تا در مواقع ضروری مورد استفاده قرار گیرد.

امام جمعه مهاباد، در ادامه از تلاش‌های نیرو‌های آتش‌نشانی این شهرستان قدردانی کرد و گفت: فداکاری آتش‌نشانان مهاباد درکشف پیکر چند هموطن غرق‌شده در سد مهاباد شایسته قدردانی است و از درگاه خداوند متعال برای همه امدادگران عرصه‌های حادثه سلامتی و طول عمر مسئلت دارم.

وی، کارکنان شهرداری را از نیرو‌های خدمتگزار و صادق جامعه دانست و تصریح کرد: خدمت در نهاد‌های امدادی و خدماتی پاداش معنوی و اخروی فراوانی دارد.

شهردار مهاباد هم در این مراسم با اشاره به اهمیت رعایت استاندارد‌های ایمنی گفت: نظم و انضباط حاکم بر سازمان آتش‌نشانی مهاباد نقطه قوت شهرداری بوده و الگویی مناسب برای سایر واحد‌های اجرایی این نهاد است.

بابک رستم‌پور افزود: موقعیت جغرافیایی و کالبد شهری مهاباد به گونه‌ای است که تاب‌آوری کمی در برابر حوادث دارد.

رستم پور، با بیان اینکه از گذشته تاکنون شیوه توسعه شهری به گونه‌ای بوده که پدافند غیرعامل در مقابل بلایای طبیعی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: این روند در مدیریت جدید شهرداری درحال اصلاح است.

شهردارمهاباد، در ادامه از جامعه فنی و مهندسان خواست در پروژه‌های بلندمرتبه‌سازی، ایمنی و رعایت اصول آن را بیش از گذشته در اولویت قرار دهند.

در پایان این مراسم از امدادگران و نیرو‌های آتش‌نشانی مهاباد با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد.