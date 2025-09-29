به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما از شرکت شهرک‌های صنعتی تهران، آقای طهمورث لاهوتی اشکوری به مناسبت هفتم مهرماه، روز آتش‌نشانی و ایمنی گفت: اجرای ممیزی ایمنی و بهداشت بیش از ۸۵ درصد واحد‌های صنعتی، تجهیز ۱۷ ایستگاه آتش‌نشانی با ۴۹ خودروی مجهز، برگزاری ۵۰ دوره آموزشی و بیش از ۲۰ مانور عملیاتی، و نصب بیش از هزار و ۱۲ شیر آتش‌نشانی ازجمله اقدامات صورت گرفته در نیمه نخست امسال بوده است.

لاهوتی افزود: در نیمه دوم سال نیز خرید ۳ خودروی آتش‌نشانی جدید، ممیزی ۶۰۰ واحد صنعتی و نصب ۱۸۰ شیر آتش‌نشانی دیگر در دستور کار قرار دارد.

سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی تهران در پایان تأکید کرد: با تداوم این اقدامات و همکاری واحد‌های صنعتی، سطح ایمنی و آرامش در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان بیش از پیش ارتقا خواهد یافت.