پخش زنده
امروز: -
سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران از ارتقای ایمنی واحدهای صنعتی به منظور حفاظت از جان و مال کارکنان در این واحدهای صنعتی خبر داد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما از شرکت شهرکهای صنعتی تهران، آقای طهمورث لاهوتی اشکوری به مناسبت هفتم مهرماه، روز آتشنشانی و ایمنی گفت: اجرای ممیزی ایمنی و بهداشت بیش از ۸۵ درصد واحدهای صنعتی، تجهیز ۱۷ ایستگاه آتشنشانی با ۴۹ خودروی مجهز، برگزاری ۵۰ دوره آموزشی و بیش از ۲۰ مانور عملیاتی، و نصب بیش از هزار و ۱۲ شیر آتشنشانی ازجمله اقدامات صورت گرفته در نیمه نخست امسال بوده است.
لاهوتی افزود: در نیمه دوم سال نیز خرید ۳ خودروی آتشنشانی جدید، ممیزی ۶۰۰ واحد صنعتی و نصب ۱۸۰ شیر آتشنشانی دیگر در دستور کار قرار دارد.
سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی تهران در پایان تأکید کرد: با تداوم این اقدامات و همکاری واحدهای صنعتی، سطح ایمنی و آرامش در شهرکها و نواحی صنعتی استان بیش از پیش ارتقا خواهد یافت.