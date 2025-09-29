پخش زنده
به مناسبت هفتم مهر روز ملی آتش نشانی از آتش نشانان فرودگاه آیت الله جمی آبادان تقدیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر فرودگاه آیت الله جمیع آبادان با تبریک روز آتش نشانی و ایمنی گفت: به مناسبت هفتم مهر ماه روز ملی آتش نشانی و خدمات ایمنی وبیناری با حضور معاون وزیر، مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و همه مدیران ستادی برای کل فرودگاه کشور برگزار شد و در این نشست با توضیحاتی از عملکرد حوزه آتش نشانی و هدایت زمینی هواپیماهای فرودگاهی کشور از فعالان این عرصه تقدیر شد.
احسان الوانی نژاد افزود: ایستگاه آتش نشانی و هدایت زمینی فرودگاه آبادان امسال به عنوان ایستگاه برتر و نمونه فرودگاههای کشور معرفی و از مهندس نوری رئیس آتش نشانی فرودگاه آبادان در ستاد شرکت فرودگاهها تقدیر شد.