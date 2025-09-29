پخش زنده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از برداشت حدود ۳ هزارتن عسل در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حسین بهرامی گفت: در استان ۲هزار و ۵۳۴ زنبورستان با مجموع ۳۰۲ هزار کلونی یا کندوی زنبور عسل وجود دارد.
وی افزود: در حال حاضر، ۹۵ درصد کندوهای عسل در استان مستقر هستند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی با بیان اینکه ۸۶۳ نفر به طور مستقیم در حرفه زنبورداری در استان مشغول به کار هستند، گفت: شهرستانهای بروجن، شهرکرد، کیار و بن به ترتیب رتبه اول تا چهارم تولید عسل در استان را دارند.