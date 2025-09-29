به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛دوشنبه ۷ مهرماه دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در ادامه سفر خود به حوزه قضایی شوط کلنگ دو پروژه عمرانی از مصوبات سفر اخیر ریاست معظم قوه قضائیه به استان را به زمین زد.

این پروژه‌ها شامل ساختمان جدید دادگستری در زیربنایی بالغ بر ۱۵۰۰ مترمربع و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شوط در زیربنایی بالغ بر ۶۰۰ مترمربع می‌باشند که با تکمیل آنها گامی بلند در مسیر خدمت رسانی قضایی و ثبتی به مردم منطقه برداشته خواهد شد.

گفتنی است این پروژه‌ها از برکات سفر ریاست معظم قوه قضائیه به استان می‌باشند که تامین اعتبار شده‌اند و با کمک اعتباری استانی حتی زودتر از موعد نیز به بهره‌برداری خواهند رسید.