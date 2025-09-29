سرپرست مدیریت نظارت بر خدمات مراکز گردشگری کیش، از الزام ثبت کدملی و ارائه کارت ملی در پذیرش مسافران شناور‌های تفریحی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سید محمد امین جعفری، گفت: رعایت دقیق الزامات ایمنی و امنیت گردشگران و توجه به ظرفیت مجاز هر شناور و سرانه‌ اختصاصی مسافران، از اصول استاندارد در فعالیت‌های گردشگری دریا محور است.

او افزود: با هماهنگی کامل با اداره کل بنادر و کشتیرانی و شرکت مدیریت توسعه بنادر و فرودگاه‌های کیش، مقرر شد نظارت بر تعداد پذیرش مسافران شناور‌های تفریحی بر اساس ظرفیت مجاز، بیش از گذشته سنجش شود.

سرپرست مدیریت نظارت بر خدمات مراکز گردشگری کیش، گفت: اجرای طرح ثبت کد ملی مسافران، علاوه بر تضمین حقوق گردشگران در بهره مندی از سرانه‌ اختصاصی در هر شناور، زمینه‌ ارتقای سطح ایمنی و امنیت سفر‌های دریایی را فراهم می‌کند.

سید محمد امین جعفری، خاطرنشان کرد: این طرح، گامی مهم در راستای ارتقای کیفیت خدمات و استاندارد‌های گردشگری دریایی در کیش است.