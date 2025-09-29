به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آیت الله کاظمی نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری در این همایش با اشاره به رشادت‌های شهدا در میادین مختلف گفت: باید جانفشانی‌های شهدا و خط مشی علما و مراجع به مردم گفته شود تا عموم جامعه با عمق دانش و کنه ضمیر پاک این بزرگواران بیشتر آشنا شوند.

وی افزود: ایمان و اعتقاد راسخ و درایت‌های داهیانه رهبر انقلاب کشور را در برهه‌های حساس حفظ کرده است، رهبری که در دنیا همتا ندارد و الگویی برای همه‌ی ملت‌های دنیا است.

سرهنگ رنجبر رئیس بسیج ادارات و کارمندان سپاه قدس گیلان نیز در این همایش گفت: گرامیداشت هفته دفاع مقدس در واقع گرامیداشت رشادت‌های جوانان و دلیرمردان این مرز و بوم است که برای حفظ این آب و خاک از جان و مال و آمال و آرزو‌های خود گذشتند.