نویدکیا: اگر می‌خواهیم به مرحله بعد صعود کنیم، باید با تمام توان برابر حریف حاضر شویم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرمربی تیم فوتبال سپاهان امروز در نشست خبری پیش از دیدار با موهون باگان هند در چارچوب هفته دوم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا گفت: شرایط تیم نسبت به هفته‌های ابتدایی بهتر شده و پیروزی هفته گذشته نیز از لحاظ روحی و روانی به ما کمک کرد.

محرم نوید کیا درباره بازی پیش رو هم گفت:بازی‌های موهون باگان را دیده‌ایم، آنها تیم قابل احترامی هستند و چند بازیکن خارجی در اختیار دارند.

وی درباره آخرین وضعیت بازیکنان مصدوم هم افزود: هادی محمدی تمرینات خود را با تیم آغاز کرده، اما سایر بازیکنان هنوز آماده همراهی نیستند و بازیکن خارجی ما نیز که پایش در گچ بود، شرایط بهتری پیدا کرده است.

قرار است دیدار تیم فوتبال سپاهان و موهون باگان هند در چارچوب هفته دوم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا روز سه شنبه ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان برگزار شود.

این درحالی است که تاکنون تیم میهمان وارد ایران نشده و احتمال لغو بازی نیز وجود دارد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا هم با درخواست موهون باگان هند برای بازی در کشور بی طرف مقابل سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا مخالفت کرده است.

بهانه موهون باگان برای چنین درخواستی توصیه دولت‌های انگلیس، اسپانیا و استرالیا به بازیکنان و کادر فنی این تیم با ملیت‌های این سه کشور مبنی بر سفر نکردن به ایران است.

سال گذشته نیز تیم موهون باگان هند حاضر به رو‌به‌رو شدن با تیم تراکتورسازی تبریز نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا نشد که کمیته انضباطی AFC بازی را با نتیجه ۳ بر صفر به نفع تراکتور اعلام کرد.