تعداد کد ملیهای دارای اقامتگاه مشخص در سامانه ملی املاک و اسکان به بیش از ۷۸ میلیون رسید و میانگین خوداظهاری روزانه نیز طی یک سال گذشته پنج برابر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پایگاه دادهای جامع، شامل اطلاعات املاک، مالکیت و سکونت در گزارشی اعلام کرد: سامانه ملی املاک و اسکان کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی راهاندازی شده، اکنون اطلاعات اقامتگاه و سکونت بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است.
جدیدترین آمارها نشان میدهد تعداد کد ملیهای دارای اقامتگاه ثبت شده در این سامانه به حدود ۷۸.۴ میلیون نفر رسیده است.
در همین حال، میانگین خوداظهاری روزانه نیز از حدود ۲۰ هزار به ۱۰۰ هزار خوداظهاری افزایش یافته که رشد پنج برابری را نشان میدهد.
در این گزارش آمده است که این سامانه جامع، اطلاعات مالکیت و سکونت اشخاص را به صورت دقیق ثبت میکند و امکان شناسایی مستأجران و گروههای کمدرآمد نیازمند مسکن را فراهم میسازد که میتواند در سیاستگذاریهای کلان جهت تأمین مسکن نقش موثری ایفا کند.
همچنین با اتصال سامانه به خدمات ۱۲ دستگاه اجرایی کشور، فرآیند ارائه خدماتی مانند خدمات بانکی، بیمهای و تعویض پلاک خودرو بدون نیاز به تکمیل فرمهای نشانی تسهیل شده است.
سال گذشته تنها دو دستگاه خدمات خود را به سامانه متصل کرده بودند، اما امسال این تعداد به ۱۲ دستگاه افزایش یافته است. هماکنون ۱۹.۲ میلیون اقامتگاه اصلی در سامانه ثبت شده که نسبت به سال گذشته بیش از ۱۴۶ درصد رشد نشان میدهد.
مطابق قوانین مالیاتهای مستقیم، ساماندهی بازار زمین و مسکن و مدیریت دادهها، سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان تنها مرجع معتبر ثبت و دریافت اطلاعات مالکیت و سکونت شناخته شده و همه دستگاهها موظف به استعلام از این سامانه هستند.
مردم میتوانند برای ثبت و اصلاح اطلاعات مالکیت و محل اقامت خود به نشانی اینترنتی amlak.mrud.ir مراجعه کنند تا علاوه بر تسهیل خدمات، در سیاستگذاریهای مسکن کشور مشارکت داشته باشند.
این سامانه نقشی کلیدی در بهبود شفافیت بازار مسکن و ارائه خدمات سریعتر به شهروندان ایفا میکند.