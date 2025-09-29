پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در استان گفت: وحدت و همدلی ملی، سلاحی بود که دشمن در جنگ ۱۲ روزه، آن را تاب نیاورد و شکست خورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجتالاسلام الهنور کریمیتبار در آیین تجلیل از پیشکسوتان و رزمندگان دوران دفاع مقدس که در سالن اجتماعات فنی و حرفهای شهر ایلام برگزار شد، صبر و استقامت ملت ایران در برابر دشمنان را رمز پیروزی در جنگ تحمیلی دانست و اظهار کرد: همانگونه که در دفاع ۱۲ روزه انسجام ملی موجب شکست ناتو شد، امروز نیز برای مقابله با فشارها و تهدیدهای دشمن، با وحدت کلمه پیروز خواهیم شد.
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام نیز در این آیین با بیان اینکه تکریم ایثارگران وظیفه همه مسئولان است، گفت: در دوران دفاع مقدس، جمعی از رزمندگان به شهادت رسیدند، شماری به افتخار جانبازی نائل آمدند و برخی هم سالها در اسارت رژیم بعث عراق بودند و همه این عزیزان، حماسهسازانی هستند که تلخ و شیرین دوران جنگ را رقم زدهاند؛ بنابراینباید به تکریمآنها پرداخت.
سردار سیدصادق حسینی با اشاره به تجربه دو نبرد بزرگ ملت ایران، توضیح داد که ما دو جنگ سنگین، هشت ساله و ۱۲ روزه را پشت سر گذاشتهایم و در هر دو نبرد، دشمن به دنبال سقوط نظام و تجزیه ایران بود؛ اما جمهوری اسلامی با اتکا به خداوند و رهبری امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، در برابر قدرتهای همپیمان شرق و غرب ایستاد و آنان را به عقبنشینی وادار کردند.
وی ادامه داد: پایان هر دو جنگ با پیروزی ایران مقتدر و شکست دشمنان همراه بود و حضور مردم و رزمندگان در کنار هم، نقش اصلی در این موفقیتها داشت.
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام با هشدار نسبت به تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف، فشار اقتصادی و ناامنی در کشور، افزود: برای ناکامی دشمنان باید همان وحدت و انسجام دوران دفاع مقدس را حفظ کرد.
یکی از فرماندهان پیشکسوت جنگ تحمیلی نیز در این مراسم با اشاره به ابعاد جنگ ۱۲ روزه، گفت: این نبرد، نابرابرترین جنگ قرن ۲۱ بود که به ملت ایران تحمیل شد و در واقع سکانسی از جنگ هشت ساله محسوب میشود.
سردار الهنور نورالهی افزود: دشمن با بهرهگیری از پیشرفتهترین تکنولوژی و تسلیحات مدرن و حضور مستقیم آمریکا و ناتو، وارد میدان شد.
وی با بیان این که در جنگ هشت ساله، حمایت دشمنان از رژیم بعث بیشتر پنهان میشد، بیان کرد: در جنگ اخیر، آمریکا بهطور مستقیم و آشکار برای حمایت از اسرائیل وارد شد و با سامانههای پدافند هوایی پاتریوت، از رژیم صهیونیستی دفاع کرد.
نورالهی تأکید کرد: با وجود همه تدابیر دشمنان، موشکهای ساخت فرزندان امام و رهبری از تمامی موانع عبور کرده و ضربات مهلکی به مراکز حساس اسرائیل وارد کردند.
این فرمانده پیشکسوت با اشاره به ضرورت ادامه مسیر جهاد و مقاومت افزود: امروز نیز برای مقابله با دشمنان همانند گذشته، بصیرت و آمادگی ملت ایران ضروری است و باید از تجربیات گذشته بهره بگیریم و با وحدت و همدلی به مقابله با چالشها بپردازیم.
در پایان این مراسم، جمعی از پیشکسوتان جنگ تحمیلی و فعالان حوزه دفاع مقدس تجلیل شدند.