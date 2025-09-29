پهپاد و ربات آتش‌نشان و دیگر تجهیزات امداد و نجات به مناسبت هفتم مهر، روز «آتش‌نشانی و ایمنی» در اصفهان رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رونمایی از تجهیزات و فناوری جدید در قالب برگزاری مانور جنگ هوشمندانه و تمرین واقعی نیرو‌های آتش نشان برگزار شد.

در این مراسم از نخستین ربات غواص آتش نشان کشور، پهپاد آتش نشان و بزرگترین نردبان سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان به طول ۶۴ متر رونمایی شد.

هفت طرح هوشمندسازی، سخت افزار و نرم افزار هم امروز در سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان به بهره برداری رسید.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان هم در حاشیه این مراسم از شناسایی ۵۰۰ ساختمان ناایمن در استان خبر داد و گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته ۱۰۰ ساختمان ایمن شد.

منصور شیشه فروش افزود: ۱۱۴ شهر و ۵۰ روستای استان به سیستم‌های اطفای حریق حریق مجهز شده‌اند.

اصفهان در حال حاضر ۲۸ ایستگاه آتش‌نشانی در ۱۵ منطقه شهرداری دارد.