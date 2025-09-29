سخنگوی فراکسیون نظارت بر صنعت آب و برق کشور گفت: سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر بر تولید انرژی خورشیدی و بادی متمرکز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما نادر قلی ابراهیمی در تشریح نشست این فراکسیون گفت: سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر وزارت نیرو در قالب برنامه تولید و اقدام برای تولید حدود ۷ هزار مگاوات برنامه‌ریزی کرده است.

سخنگوی فراکسیون نظارت بر صنعت آب و برق کشور بیان کرد یک موضوع جدیدی هم که سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر بدان ورود کرده، حوزه انرژی‌های بادی و فرصت‌هایی است که می‌توانند در برخی نقاط کشور که مناطق یا تونل‌های باد یا فرصت انرژی بادی دارند را به سبد تولید انرژی‌های تجدیدپذیر اضافه کنند.

وی افزود: گزارشی که رئیس این سازمان ارائه داد حاکی از طی روند مطلوب در ساتبا است.

ابراهیمی گفت: یکی دیگر از موارد مطلوبی که مطرح شد گزارشی از تابلوی سبز بورس بود که حاکی از خریدوفروش هر کیلووات به قیمت ۸ هزار تومان است که نشان می‌دهد بازار انرژی تجدیدپذیر متقاضیان بسیاری دارد.