به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مرتضی بهداروندی با اشاره به اجرای ۳ هزار و ۶۴۵ میلیارد ریال طرح ایمنی راه در استان در ۶ ماه نخست امسال گفت: این اقدامات شامل خط‌کشی ۳ هزار و ۸۷۰ کیلومتر از جاده‌ها، نصب ۳۷ هزار و ۹۰۰ عدد بازتاب ایمنی و ۲۸ هزار و ۳۰۰ عدد انواع مسیرنما، جهت نما، تابلو‌های اخطاری و انتظامی، احداث ۱۹ کیلومتر حفاظ بتنی و تعمیر، مرمت و نصب ۶۰ کیلومتر حفاظ فلزی، ایجاد ۸۵ کیلومتر شیار لرزاننده و نصب ۸۳۰ مترمربع تابلو اطلاعاتی بوده است.

او افزود: اجرای این طرح‌ها گامی مهم در راستای ارتقای ایمنی سفر‌های جاده‌ای و رفاه شهروندان است و ادامه چنین برنامه‌هایی می‌تواند به کاهش تصادفات و بهبود کیفیت زیرساخت‌های جاده‌ای استان کمک کند.