به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ فرماندار ویژه کرج، در جریان بازدید از روستای گردشگری کندر همراه با معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، بر لزوم نگاه توسعه‌محور به روستا‌ها تأکید کرد و گفت: اگر زیرساخت‌های گردشگری، فرهنگی و اقتصادی روستا‌های شهرستان کرج تقویت شود، این مناطق می‌توانند به مقصدی ملی برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شوند.

مهدی مهرور با اشاره به جایگاه ویژه کرج در همجواری با پایتخت و برخورداری از روستا‌های بکر و سرسبز، افزود: توسعه اقتصاد روستایی تنها به معنای ایجاد شغل نیست، بلکه حفظ جمعیت در روستاها، جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه، و ایجاد هویت پایدار اجتماعی و فرهنگی را نیز در پی دارد. امروز روستاییان ما می‌توانند با تکیه بر ظرفیت‌های گردشگری، بوم‌گردی، کشاورزی و صنایع دستی، محور توسعه پایدار باشند.

علی قربانی معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز در این بازدید با تأکید بر حمایت دولت از برنامه‌های توسعه‌ای روستاها، گفت: کرج با موقعیت جغرافیایی ممتاز خود، می‌تواند الگویی موفق برای هم‌افزایی میان نهاد‌های محلی و ملی در مسیر رونق اقتصاد روستایی باشد.

مهرور در ادامه این بازدید‌ها و به مناسبت روز آتش‌نشان، به ایستگاه آتش‌نشانی ری‌زمین رفت و ضمن تقدیر از تلاش‌های آتش‌نشانان، اظهار داشت: آتش‌نشانان خط مقدم ایمنی جامعه هستند؛ کسانی که با جان‌فشانی و از خودگذشتگی، امنیت و آرامش مردم را تضمین می‌کنند.

وی تأکید کرد: ایستگاه‌های آتش‌نشانی روستایی و شهری باید بیش از گذشته به تجهیزات نوین و آموزش‌های تخصصی مجهز شوند تا پاسخگوی نیاز‌های روز باشند.

وی با اشاره به سختی‌های کار آتش‌نشانان در روستا‌ها و جاده‌های سخت‌گذر کرج، خواستار توجه ویژه به ارتقای امکانات این قشر شد و افزود: قدردانی از آتش‌نشانان تنها در یک روز خاص کافی نیست؛ باید در طول سال، پشتیبان واقعی آنان بود.