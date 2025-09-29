پخش زنده
امروز: -
مستند «از واقعهای تو را خبر خواهم کرد»، مجموعه مستند «ثمر» و مجموعه «گل شب بو»، از شبکه های مستند و تهران پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «از واقعهای تو را خبر خواهم کرد»، کاری از مرکز هنری رسانهای نهضت، روایتی زنانه از مقاومت است که امروز ساعت ۱۶:۳۰، از شبکه مستند پخش می شود.
این مستند به کارگردانی و تهیهکنندگی میلاد امینی موحد، داستان هدی یونس، دانشجوی لبنانی رشته پویانمایی است که در ایران تحصیل میکند و از فعالان حوزه مقاومت است.
هدی یونس در این مستند به عنوان خبرنگار در دوران حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه لبنان حضور دارد و پس از شهادت سید حسن نصرالله، با افراد گوناگون، بهویژه زنان، مواجه شده و نقش و مشارکت آنان در مقاومت را به تصویر میکشد. این مستند با نگاهی زنانه، به جنگ و تاثیرات آن پرداخته است.
دومین قسمت از مجموعه مستند «ثمر» با عنوان «ریشه در خاک»، به تهیهکنندگی مهدی محمدی تجلیل، امشب ساعت ۲۲، در آستانه روز جهانی سالمندان از شبکه مستند پخش میشود.
قسمت دوم مجموعه «ثمر» با عنوان «ریشه در خاک»، به زندگی حرفهای و فعالیتهای خیرخواهانه منوچهر قارونی، خیّر مدرسهساز، متخصص قلب و عروق و استاد برجسته بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهران میپردازد.
قارونی بیش از سه دهه است که بهطور داوطلبانه و هفتگی در آسایشگاه کهریزک حضور مییابد و به مداوای سالمندان مشغول است. او در این مستند علاوه بر روایت تلاشهای انساندوستانهاش، به چالشهای ناشی از دوران سالمندی و پدیده پیری جمعیت در کشور نیز میپردازد.
مستند «ثمر»، با هدف معرفی چهرههای اثرگذار اجتماعی و فرهنگی تولید شده است.
مجموعه «گل شب بو»، در گونه کمدی، تاریخی و درام محصول کره جنوبی در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه تهران پخش شود.
در این مجموعه خواهیم دید: در کره کهن یک زن که پانزده سال است شوهرش مرده طبق قوانین آن زمان کشور باید بیوه و سوگوار بماند، اما او که جنگجویی تمام عیار است شبها نقاب پوشیده و به یاری ستمدیدگان میشتابد. همین باعث آشنایی او و یک افسر میشود و آن دو با هم از دسیسههای وزیر خائن که پدرشوهرِ زن نیز هست پرده برمی دارند و او را به سزای اعمالش میرسانند.
یکی از شگردهای ستمکاران در هرجای جهان که ظلم و ستم، سکه رایج مردان سیاسی آن است، به سکوت کشاندن و به حاشیه راندن هر آن کسی است که ممکن است برای ادامه حکومت فسادآلوده شان مزاحمت ایجاد کند. در «گل شب بو»، هرچند شخصیت اصلی به بهانهای به چنان سکوتی فراخوانده میشود، او چنین چیزی را نمیپذیرد و تلاش میکند به صورتی پنهانی، از ستمدیدگان از حکومت جور، دستگیری کند. ارزش محتوایی دیگر این مجموعه، این است که شخصیت اصلی، در مسیر حمایت از ستمدیدگان، رازهای سر به مهری را که مربوط به ستمدیدگی خودش نیز هست، کشف میکند و بنابراین میتواند در راه احقاق حقوق خود نیز اقدام کند. این نشان میدهد که انسانها وقتی در زندگی هدف خیر برای دیگران را برمی گزینند، این خیر، خواه ناخواه شامل زندگی خودشان نیز خواهد شد و خودشان نیز از ثمرات نیک خیرخواهی برای دیگران بهرهمند خواهند شد.