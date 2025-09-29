شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با بهره‌گیری از زیرساخت‌های سایت رسمی خود، امکان کنترل گذرنامه بدون نیاز به توقف در صف‌ها را برای مسافران دارای بلیت الکترونیکی فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیرکل روابط عمومی «هما»، اعلام کرد این قابلیت پیشرفته که مبتنی بر داده‌های ذخیره‌شده در چیپ گذرنامه‌های هوشمند و استانداردهای بین‌المللی است، زمان انتظار مسافران را در فرودگاه‌های مجهز به گیت‌های الکترونیک به حداقل می‌رساند.

زهرا بختیاری، گفت : در راستای هوشمندسازی خدمات، مسافران این شرکت که بلیت خود را از طریق وب‌سایت رسمی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران خریداری کرده و اطلاعات هویتی خود را ثبت کنند، می‌توانند از مزیت کنترل گذرنامه بدون صف در فرودگاه‌های بین‌المللی مجهز به گیت‌های الکترونیکی (Electronic Check) بهره‌مند شوند.

بختیاری، توضیح داد که این تسهیلات بر اساس پروتکل‌های جهانی و با اتکا به اطلاعات ذخیره‌شده در چیپ‌های الکترونیکی گذرنامه‌های جدید ارائه می‌شود که حاوی داده‌های بیومتریک افراد هستند. زیرساخت‌های فروش اینترنتی ایران‌ایِر به‌گونه‌ای طراحی شده که امکان ثبت اختیاری اطلاعات ویزا و کارت اقامت در زمان خرید بلیت را فراهم می‌کند، امکانی که صرفاً در پلتفرم آنلاین «هما» موجود است.

وی تأکید کرد که این سرویس به مسافران اجازه می‌دهد در فرودگاه‌های دارای زیرساخت‌های پیشرفته، مراحل کنترل گذرنامه و روادید را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون نیاز به فرآیندهای کاغذی یا مراجعه به باجه‌ها طی کنند.

مدیرکل روابط عمومی هما افزود: امنیت و محرمانگی این داده‌های حساس، از طریق پروتکل‌های رمزنگاری‌شده در تمامی مراحل تضمین شده است. این اقدام، گامی مهم در مسیر مدیریت دیجیتال و کارآمد صنعت حمل‌ونقل هوایی ایران تلقی می‌شود. مسافران می‌توانند از طریق پروفایل کاربری خود در سایت رسمی برای فعال‌سازی این قابلیت اقدام کنند.