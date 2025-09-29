به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛دکتر احمد جعفریان، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه و استاد تمام گروه ریاضی کاربردی این دانشگاه گفت: این طرح به گونه‌ای است که از طریق هوش مصنوعی می‌توان تست‌های غربالگری انواع سرطان را بررسی کرد.

وی علاوه بر انجام طرح‌های مختلف پژوهشی، بیش از ۱۳۰ مقاله در مجلات داخلی و خارجی دارد و یک کتاب نیز با عنوان «حل مسائل ریاضی به کمک هوش مصنوعی» تألیف کرده است.

راه‌اندازی یک مجله علمی با عنوان «یادگیری ریاضی با کمک هوش مصنوعی» هم از دیگر فعالیت‌های این پژوهش برتر است.

در حال حاضر ۶ مرکز تحقیقاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه فعال هستند همچنین در سال جاری ۴ عضو هیئت علمی و ۲ دانش آموخته این دانشگاه جزو دانشمندان ۲ درصد برتر جهان معرفی شدند.