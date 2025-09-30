پخش زنده
برای درمان بیماری نرمی استخوان یا راشیتیسم میتوان از گیاهان بسیاری مانند جو و قاصدک بهره برد نور خورشید نیز بسیار تاثیرگذار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، راشیتیسم نوعی اختلال استخوانی است که باعث نرمی استخوان در کودکان میشود که یکی از علتهای شایع آن کمبود ویتامین D و تغذیه نامناسب است برای درمان این بیماری و بهبود آن باید تغذیهای سرشار از ویتامین D و فسفات داشت و همچنین نباید از نور خورشید غافل شد که تاثیرات شگفت انگیزی در درمان این بیماری دارد.
۱. نور خورشید کافی برای ویتامین D:
پوست انسان حاوی پروویتامین است که در نور خورشید فعال میشود؛ بنابراین ویتامین D در پوست توسط خورشید سنتز میشود. اگر یک کودک در معرض نور خورشید قرار گیرد، ممکن است با کمبود ویتامین D مواجه شود.
این ویتامین به خودی خود پروویتامین را درمان نمیکند. جذب کلسیم و فسفر را از طریق بدن افزایش میدهد، به طوری که استخوانها ممکن است قویتر شوند.
کودک را در ساعات صبح ۱۵ تا ۲۰ دقیقه زیر آفتاب ببرید. اگر پوست تیرهتر دارد، باید او را بیش از حد نرمال زیر نور قرار دهید. کودک را با لباس بپوشانید. از لباسهای گشاد استفاده بکنید.
۲. روغ جگر ماهی کاد برای درمان خانگی راشیتیسم:
روغن ماهی کاد غنی از ویتامین D و ویژگیهای مفیدی است که بسیاری از کودکان را از راشیتیسم نجات داد. حتی قبل از این کشف، اروپاییها از روغن ماهی کبد برای رهایی از روماتیسم، مفاصل دردناک و ماهیچههای سفت، از قرن هفدهم استفاده میکردند
چربی روغن جگر ماهی کاد حاوی مقادیر زیادی ویتامین A، D و اسیدهای چرب امگا ۳ است.
در حالی که ویتامین A در میان دیگر فواید سلامتی، برای سیستم ایمنی و رشد استخوان ضروری است، ویتامین D یک ترکیب اصلی است که با بهبود عملکرد ماهیچه از درمان و درمان آن جلوگیری میکند.
این ماده همچنین از دیابت نوع یک، فشار خون بالا و برخی سرطانها جلوگیری میکند. یک قاشق چایخوری روغن ماهی کاد را بردارید. روغن ماهی کاد بو میدهد، اما شما میتوانید نسخههای طعم دار را نیز پیدا کنید.
۳. درمان خانگی راشیتیسم ماهیهای چرب:
غذاهای بسیار کمی وجود دارند که ویتامین D طبیعی در آنها باشد. ماهیهای چرب یکی از آنها است. خوردن ماهی در طول ماههای زمستان و زمانی که نور روز به میزان قابل توجهی کاهش مییابد، اهمیت بیشتری دارد.
چه ماهیهای روغنی منابع خوبی از ویتامین D است؟
_ساردین
_خال مخالی
_ماهی تون تازه
_سالمون
_گربه ماهی
۴. رژیم غنی از کلسیم برای درمان خانگی راشیتیسم:
وقتی مواد معدنی، کلسیم و فسفات، در خون کم هستند، بدن شروع به تولید هورمونهایی خواهد کرد که باعث ایجاد کلسیم و فسفات میشود. این منجر به استخوانهای ضعیف و نرم میشود. بنابراین، به همراه ویتامین D، رژیم غذایی سرشار از کلسیم برای پیش گیری و درمان راشیتیسم نیز ضروری است.
منابع خوب کلسیم چه هستند؟
محصولات لبنی مثل شیر، ماست و پنیر
لوبیا و پنیر سویا
سبزیجات سبز برگ دار مانند بروکلی و کلم
آجیل
ماهیهایی که استخوان آنها خوردنی است نیز مانند ساردین مفید هستند.
۵. درمان راشیتیسم با دم اسبی:
گیاه دم اسبی نمک کانی زیادی دارد که از همه مهم تر، سیلیکا همراه با پتاسیم، منگنز، منیزیم و بسیاری از مواد معدنی است. دلیل اینکه این گیاه یکی از درمانهای راشیتیسم است، این است که مقدار سیلسیم یا سیلیکونش توسط بدن به کلسیم طبیعی تبدیل میشود.
پیش از این در بخش خواص گیاه دم اسبی در سلامت نمناک خواندید که دم اسب، به طور سنتی به افرادی که از کم خونی یا ضعف عمومی رنج میبرند تجویز میشود.
برخی مطالعات مدرن نیز نشان دادهاند که وقتی دم اسب توسط افرادی که دارای استخوانهای شکسته هستند مصرف میشود، استحوان هایشان میتوانند به سرعت التیام یابد.
سیلیکون دم اسبی به پیدا کردن مولکولهای پروتئینی با هم در رگهای خونی و بافتهای ارتباطی کمک میکند. سیلیکون نه تنها رشد و پایداری ساختار اسکلتی را افزایش میدهد، بلکه باعث میشود که کلاژن که پوست و بافتهای ماهیچهای ما را نگه میدارد را حفظ کند.
از این رو میتواند به عنوان درمان برای راشیتیسم، نرمی استخوان، پوکی استخوان، رگ به رگ شدن، در رفتگی، کشیدگی عضلات عقب ران و رباطها مورد استفاده قرار گیرد.
۶. درمان راشیتیسم با قاصدک:
گیاه قاصدک بسیار غنی از مواد مغذی است. ریشهها و برگ هایش منبع خوبی از ویتامین مانند ویتامین A، C، D و B هستند. آنها همچنین غنی از مواد معدنی، منیزیم، روی، منگنز، مس، مس، کلسیم، بور و سیلیسیم نیز هستند. این یکی از گیاهان دارویی است که متخصصان تغذیه توصیه میکنند آنها را نیز مصرف کنید.
راههایی برای استفاده از گیاه قاصدک برای راشیتیسم:
از برگهای قاصدک سوپ درست کنید. از این گیاه چای درست کنید. چگونه چای درست کنیم؟
برگهای خشک قاصدک - ۱ قاشق چای خوری
آب جوش - ۱ فنجان
گل قاصدک را در یک ظرف قرار دهید و آب داغ را در آن بریزید. بگذارید برای سه دقیقه بجوشد. به هم بزنید و بگذارید یک دقیقه دیگر بماند. کمی که خنک شد، صافش کنید و بنوشید.
۷. درمان راشیتیسم با حمام کاه جو:
کاه جو سیستم عصبی را همراه با تامین کردن ویتامینهای B، منیزیم، کلسیم و آنتی اکسیدانها حفظ میکند، همچنین حمام کاه جو دو بار در هفته برای افرادی که فاقد کلسیم و مواد معدنی حیاتی هستند، خوب است.
چطور میتوان با کاه جو حمام کرد؟
دو لیتر مایع از گاه جو تهیه کنید. دوباره گرمش کنید. این مایع را با آب گرم وان مخلوط کنید. بگذارید آنقدر خنک شود تا شما بتوانید تحمل کنید. بدن خود را در این آب فرو ببرید و آرام بگیرید.
دومین راه برای حمام کردن با کاه جو:
یک کیلوگرم کاه جو را بگیرید. آنها را در یک وان آب گرم قرار دهید. آب را حرارت دهید و روی گیاه خشک جو بریزید. بگذارید کمی خنک شود. وان را با این آب پر کنید. پرههای کاه را هنگام استحمام برندارید. حداقل یک یا دو بار در هفته این حمام را بگیرید.
۸. جو مفید برای درمان راشیتیسم:
جو گیاهی بسیار مغذی است. کاه جو از گیاه جو که پس از برداشت باقی میماند، گرفته میشود اساساً ساقههای خشک و برگهای گیاهان دارویی است که میتوانند در هر فروشگاه گیاهی یافت شوند.
کاه جو منبع بسیار غنی کلسیم، ویتامین A، منیزیم و نیاسین (B۳) است. کاه جو نه تنها میتوانند برای درمان راشیتیسم، بلکه برای پوکی استخوان، سرطان استخوان و استخوانهای شکسته استفاده شوند.
روزانه مکمل کلسیم به کودک خود بدهید و یا با یک فنجان دم کرده (و نه چای) از کاه جو را به او بدهید. هم چنین میتوانید کمی گیاه دم اسبی هم به این گیاه اضافه کنید.
چگونه میتوان از کاه جو برای راشیتیسم استفاده کرد؟
گیاه خشک کاه جو (حدود ۱ فنجان)
شیشه با در بطری (در حدود یک لیتر در حجم)
آب جوش برای پر کردن شیشه
گیاه دم اسبی - ۱ قاشق سوپ خوری
کاه را در شیشه قرار دهید. کمی از دم اسبی را به آن اضافه کنید و شیشه را با آب جوش پر کنید. در شیشه را بگذارید و بگذارید به مدت ۵ تا ۱۰ ساعت بماند. هر چه مدت بیشتری آن را به حال خود رها کنید، بهتر است
یک فنجان از این محلول را بنوشید. شما حتی میتوانید بیشتر از آن را بنوشید، اما حداقل ۱ فنجان در روز داشته باشید. باقی مانده را در یخچال نگه دارید. ظرف ۳۶ ساعت از مایع استفاده کنید.
۹. گزنه گیاهی برای درمان راشیتیسم:
گزنه یکی از گیاهان غنی از مواد مغذی است که حاوی انواع ویتامین و مواد معدنی در آن است. بسیاری از متخصصان تغذیه توصیه میکنند که برای ذخایر کلسیم و منیزیم این گیاه مفید است. همچنین غنی از پتاسیم، آهن، کروم، سلنیوم، مواد معدنی، کلروفیل، منگنز، سیلیس، ید و سدیم به غیر از ویتامین A، C و E، ویتامینهای B و بتا - کاروتن است.
چگونه میتوان دم کرده این گیاه را درست کرد؟
گیاه خشک گزنه- ۱ اونس (حدود ۱ فنجان)
شیشه با قوطی در، ۱ لیتری
آب داغ (غیر جوش) - در حدود یک لیتر، برای پر کردن شیشه
گزنهها را در ظرف مربا بریزید. آب داغ را بر روی گیاه بریزید و شیشه را تا بالا پر کنید. در آن را محکم ببندید. بگذارید در حدود ۴ تا ۸ ساعت بماند. بعد از حدود ۴ تا ۸ ساعت، محلول را صاف کنید و بنوشید.