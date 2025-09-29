با ادامه تجاوز‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه، شمار کلی شهدای این منطقه از ابتدای جنگ تاکنون به ۶۶هزار و ۵۵ نفر رسید.

افزایش شمار شهدای غزه به ۶۶ هزار و ۵۵ نفر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۵۰ نفر در این منطقه شهید و ۱۸۴ نفر دیگر مجروح شدند.

۵ نفر از این شهدا در مراکز توزیع کمک‌ها به شهادت رسیدند و ۴۵ نفر مجروح شدند که مجموع شهدای موسوم به «لقمه نان» به ۲ هزار و ۵۷۱ نفر و شمار مجروحان به ۱۸هزار و ۸۱۷ برسد.

با آغاز مرحله جدید تجاوز‌ها به غزه از ۱۸مارس ۲۰۲۵ تاکنون ۱۳ هزار و ۱۸۷ نفر شهید و ۵۶ هزار و ۳۰۵ نفر دیگر مجروح شدند.

با احتساب این شهدا، شمار کلی شهدای غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و همزمان با عملیات طوفان الاقصی تاکنون ۶۶هزار و ۵۵ نفر شهید و ۱۶۸ هزار و ۳۴۶ نفر دیگر مجروح شدند.

در ماه‌های اخیر، رژیم صهیونیستی با استفاده از «سازوکار کمک‌رسانی بشردوستانه» که از سوی ایالات متحده آمریکا و با مشارکت تل‌آویو طراحی شده، فلسطینی‌های نیازمند را به مکان‌های خاصی در نوار غزه هدایت و سپس در اطراف همین مراکز اقدام به شلیک و بمباران کرده است. در چندین مورد مستند، ده‌ها فلسطینی در صف‌های دریافت کمک‌های غذایی و دارویی هدف مستقیم تک‌تیراندازان یا حملات پهپادی قرار گرفته‌اند. سازمان‌های حقوق بشری این اقدام را «تله مرگ» توصیف کرده‌اند.

علاوه بر این، همزمان با گسترش قحطی و فروپاشی کامل زیرساخت‌های زندگی در غزه، حمله به کاروان‌های کمک‌رسانی و مصادره یا نابودی آنها توسط ارتش رژیم اسرائیل نیز به یک رویه ثابت تبدیل شده است.

بر اساس گزارش نهاد‌های امدادرسانی مانند سازمان ملل و صلیب سرخ، رژیم صهیونیستی نه تنها مسیر ورود کمک‌ها را مسدود می‌کند، بلکه در موارد متعدد عمداً غیرنظامیان گرسنه را به مناطق تحت کنترل نظامی کشانده و سپس آنها را هدف قرار داده است.