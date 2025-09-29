به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، روزنامه پرینت هند نوشت: دهلی‌نو در راستای تقویت چتر دفاعی خود، به دنبال خرید سامانه‌های دفاع هوایی برد بلند بیشتری از روسیه از جمله سامانه اس ۵۰۰ است که به عنوان نسل آینده پدافند هوایی شناخته می‌شود.

نیروی هوایی هند پیش‌تر در قرارداد سال ۲۰۱۸ برای خرید پنج سامانه اس ۴۰۰، بندی را گنجانده بود که امکان سفارش سامانه‌های بیشتر را با همان قیمت پایه یا با لحاظ تغییرات تورمی و ارزی فراهم می‌کرد.

اکنون در حالی که تحویل کامل این سامانه‌ها تا سپتامبر ۲۰۲۶ پیش‌بینی شده است، نگاه‌ها به سمت ارتقای گزینه راهبردی اس ۵۰۰ دوخته شده است که قابلیت مقابله با تهدیدات پیشرفته، از جمله موشک‌های بالستیک، هایپرسونیک و حتی سلاح‌های فضایی را دارد.

تجربه اخیر عملیات «سیندور» نیز به تقویت جایگاه سامانه‌های روسی در ارتش هند کمک کرده است. به گفته مقامات دهلی‌نو، سامانه اس ۴۰۰ در این عملیات موفق شد پنج جنگنده پاکستانی و یک هواپیمای هشدار زودهنگام را در فاصله‌ای حدود ۳۰۰ کیلومتر ساقط کند؛ رکوردی کم‌سابقه برای یک سامانه زمین به هوا.

سامانه اس ۴۰۰ با بردی تا ۴۰۰ کیلومتر، توانایی ردیابی بیش از ۱۰۰ هدف و درگیری همزمان با ۱۲ هدف را دارد و هر باتری آن از رادار‌های بلندبرد، خودرو فرماندهی، رادار کشف هدف و لانچر‌های موشکی چندبرد تشکیل شده است.

در مقابل، اس ۵۰۰ با دقت بیشتر و قدرت کشف و انهدام تهدیدات نوین، گامی راهبردی در مسیر نوسازی پدافند هوایی هند محسوب می‌شود.

به گفته کارشناسان، تصمیم نهایی هند برای خرید اس ۵۰۰، نه تنها موازنه نظامی در جنوب آسیا را دگرگون خواهد کرد بلکه پیامد‌های ژئوپلیتیک گسترده‌ای در روابط دهلی‌نو با واشنگتن، مسکو و همسایگانش به همراه خواهد داشت.