رائد فریدزاده در بازدید از ستاد برگزاری جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان تاکید کرد: این جشنواره میتواند بهانهای برای ایجاد فضایی شاد پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی کشور، عصر یکشنبه ششم مهرماه، از ستاد برگزاری سی و هفتمین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند برگزاری این رویداد قرار گرفت.
فریدزاده سپس در شورای مدیران این رویداد، بیان کرد: هر کودکی با والدین خود به سینما میرود و این امر، علاوه بر ابعاد آموزشی که میتواند برای کودک داشته باشد، میتواند مقدمهای برای حضور پدر و مادر در سینما و تاثیر مثبت روی فروش فیلمها نیز داشته باشد. البته در این زمینه آموزش و پرورش هم ظرفیتهای مهمی دارد که میتواند به کمک بیاید.
وی همزمانی برگزاری این جشنواره با روز جهانی کودک و هفته ملی کودک را فرصتی مغتنم دانست و ادامه داد: جشنواره میتواند از این فرصتها برای گسترش برنامههای خیابانی و مردمی در اصفهان، تهران و سایر مراکز استانها بهره بگیرد.
رئیس سازمان سینمایی با اشاره به اینکه اکنون کشور به فضایی پرنشاط نیاز دارد، عنوان کرد: مجموعه دولت در تلاش است با برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری، فضایی پرنشاط در کشور ایجاد کند و جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان از مهمترین این رویدادهاست که باید در همین راستا حرکت کند.
فریدزاده علاوه بر اینکه برنامهریزی دقیق بودجه و هزینهکردها در شرایط کنونی را ضروری دانست، در عین حال گفت: حضور مهمانان و فیلمهای خارجی در این دوره از جشنواره اتفاق مهمی است؛ ضمن آنکه باید توجه کنیم، سی و هفتمین جشنواره فیلمهای بینالمللی کودکان و نوجوانان، اولین رویداد مهم بینالمللی حوزه فرهنگ و هنر پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه است و همچنین اولین رویداد از فصل جشنوارههای سینمایی سال جاری است که با حضور متخصصان حرفهای سینما، میتوان از آن به عنوان یک فرصت ارزشمند برای آینده سینمای کودک و نوجوان کشور بهره گرفت.
پیش از سخنان فریدزاده، حامد جعفری دبیر سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان به همراه مدیران ستاد جشنواره گزارشی از روند برگزاری این رویداد ارائه کردند.
در این دیدار، مهدی شفیعی معاون توسعه مدیریت و منابع و مسعود نجفی مدیرکل روابط عمومی سازمان سینمایی، رائد فریدزاده را همراهی کردند.
همچنین در پایان، فریدزاده دقایقی در نشست «بازنمایی تصویر کودک و نوجوان در سینمای ایران» که با حضور رضا بابک، آزیتا حاجیان، بابک نکویی و امیر مشهدی عباس در حال برگزاری بود، حضور پیدا کرد.
سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلمهای بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بینالملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار میشود.