پخش زنده
امروز: -
گزارشها حاکی از آن است که برخی داروخانهها بدون حضور مسئول فنی داروساز فعالیت دارند، موضوعی که شاید سلامت بیماران و مصرفکنندگان را به خطر بیندازد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مسئول فنی داروخانه وظیفه نظارت بر صحت نسخهپیچی، کنترل نهایی داروها و پاسخگویی به سوالات بیماران رو بر عهده داره و نبود او میتونه منجر به اشتباهات دارویی جدی شود.
بر این اساس سازمان غذا و دارو با همکاری تعزیرات حکومتی بازرسیهای سرزدهای انجام میدهند و داروخانههایی که فاقد مسئول فنی هستند را شناسایی و با آنها برخورد قانونی میکنند.
برای جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان و همچنین پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن در خبر صبحدم ارتباط تلفنی برقرار شد با قصری معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کردستان.