همایش «نبرد حقوقی علیه جنایات بین‌المللی، سازوکار‌های رسیدگی به تجاوز رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا به ایران در محاکم داخلی» فردا ۸ مهر به همت وزارت دادگستری و همکاری مرکز وکلای قوه قضاییه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شاطری‌پور رییس کمیته علمی این همایش گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان دستگاه قضایی بر ضرورت و اهمیت پیگیری تجاوز رژیم صهونیستی و دولت آمریکا در محاکم داخلی و بین‌المللی تاکید کردند و با عنایت به بیانات معظم له در خصوص پیگیری دقیق و هوشیارانه موضوع و گرفتن یقه جنایتکار، ایده اولیه برگزاری همایشی با هدف بررسی و تعیین سازوکار‌های رسیدگی به تجاوز رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا به ایران در وزارت دادگستری شکل گرفت که با حمایت ویژه وزیر دادگستری و تشکیل کارگروه تخصصی، قرار شد با برگزاری همایش «نبرد حقوقی سازوکار‌های رسیدگی به تجاوز رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا به ایران در محاکم داخلی»، این امر به صورت علمی و جدی پیگیری شود.

شاطری‌پور، هدف از برگزاری این همایش را دستیابی به سازوکار‌های حقوقی و قضایی و همچنین آرایش حقوقی مشخص برای طرح دعوا در محاکم داخلی و بین‌المللی عنوان کرد و افزود: در این همایش، ابعاد حقوقی و قضایی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا در پنل‌های تخصصی و با حضور مقامات و مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی، صاحب نظران حقوقی و اساتید دانشگاه بررسی می‌شود که انتظار داریم نهایتا خروجی آن، لوایح و دعاوی منسجم، متقن و هوشمندانه برای طرح در محاکم داخلی و بین‌المللی باشد.

رییس کمیته علمی این همایش با تاکید بر اینکه این نبرد حقوقی نیازمند تعامل همه جانبه دستگاه‌های، تقنینی، اجرایی و قضایی کشور است اظهار داشت: خروجی این همایش، احقاق حقوق مردم و بهره‌مندی آسیب‌دیدگان از حمایت‌های قانونی است.

شاطری‌پور گفت: بر اساس بررسی صورت گرفته، ۶ گروه از حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا به کشورمان آسیب دیده‌اند که لازم است برای احقاق حقوق آنان، دعاوی اختصاصی طرح شود، از این حیث دارا بودن یک پشتوانه علمی و تخصصی قوی متشکل از همه نهاد‌های علمی و حقوقی کشور لازم بود تا با هم‌افزایی و هم‌فکری آنان طرح دعوا در مجامع قضایی و شبه قضایی بین‌المللی صورت پذیرد، بر این اساس تلاش داریم با برگزاری این همایش کار بزرگ نبرد حقوقی در مجامع بین‌المللی را با پشتوانه و پیوست علمی پیش بگیریم که همین امر به عنوان سند و بستری مناسب برای اتفاقات مشابه قابل استفاده خواهد بود.