دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اهواز بر اهمیت آموزش‌های تخصصی برای توانمندسازی فعالان اقتصادی در حوزه صادرات غیرنفتی و نوآوری در کسب‌وکار‌ها تأکید کرد و گفت: این آموزش‌ها با هدف رفع چالش‌های ناشی از قوانین پیچیده و تقویت حضور بخش خصوصی در بازار‌های منطقه‌ای در اتاق بازرگانی اهواز طراحی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد نجفیان اظهار کرد: با توجه به پیچیدگی‌های قوانین جدید و موانع اداری، اتاق بازرگانی اهواز برنامه‌های آموزشی عملی را برای رفع چالش‌های کسب‌وکار‌ها و افزایش سهم ایران در بازار‌های منطقه‌ای اجرا می‌کند.

وی بیان کرد: اتاق بازرگانی اهواز با تمرکز بر آموزش‌های کاربردی در زمینه رویه‌های گمرکی، مالیاتی و معدنی، تلاش می‌کند تا فعالان اقتصادی را برای بهبود شرایط تولید و ورود به بازار‌های بین‌المللی مانند روسیه مجهز کند و از این طریق، بخشی از دلسردی‌های ناشی از بوروکراسی پیچیده را کاهش دهد.

دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به اعزام هیات‌های تجاری به کشور‌های همسایه و منطقه، اظهار کرد: آموزش‌های ما شامل کارگاه‌های عملی در مورد استاندارد‌های صادراتی، مدیریت ریسک در معادن و استفاده از فناوری‌های نوین است که می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاران خوزستانی ایجاد کند؛ این برنامه‌ها بر اساس نیازسنجی واقعی از بخش خصوصی طراحی شده و به دنبال افزایش بهره‌وری در صنایع کلیدی استان مانند کشاورزی هستند.

نجفیان، بر لزوم تحول بنیادین در عملکرد اتاق‌های بازرگانی تاکید کرد و گفت: همکاری با نهاد‌هایی مانند قرارگاه کربلا می‌تواند به ادغام آموزش‌های میدانی با حمایت‌های عملی منجر شود.

دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به ممنوعیت‌های قانونی مانند واگذاری کارت بازرگانی در دفاتر اسناد رسمی، خاطرنشان کرد: این آموزش‌ها نه تنها به جلوگیری از تخلفات کمک می‌کند، بلکه فعالان جوان را برای رهبری در جهش تولید آماده می‌کند.