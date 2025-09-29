مجموعه‌ای متنوع از کتاب‌های دفاع مقدس، صبح امروز در مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما این مراسم با حضور سردار علی فدوی، سردار رمضان شریف و جمعی از نویسندگان و راویان دوران دفاع مقدس برگزار شد.

سردار رمضان شریف در این مراسم گفت: ۴۶ اثر رونمایی شده از یکسال قبل چاپ شده و امروز مراسم رونمایی آن را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: جلسه راهبردی مرکز یک ماموریت جدید است که یکی از آن رونمایی از آثار فاخر از جمله آثار فرهنگی همچون کتاب‌های دفاع مقدس است.

سردار شریف با اشاره به انتشار آثار مرتبط با دفاع مقدس در مرکز اسناد، عنوان کرد: مرکز اسناد دفاع مقدس به همت پرسنل خود کار‌های بسیار فاخر و ارزشمندی را انجام داده است و هدف از کار‌ها ارتقای کیفی آثار همچون کتاب‌های منتشر شده است.

رئیس مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس تاکید کرد: مرکز اسناد دفاع مقدس باید بسیار دقت کند تا آثار فاخر و ارزشمند تولید کند؛ لذا با سخت گیری ناظران و همت راویان آثار با کیفیتی را منتشر کرده‌ایم.

وی تاکید کرد: هیچ گونه توقفی در کار‌ها وجود ندارد و کار‌ها را به سرعت پیش می‌بریم؛ لذا بازخوانی آثار و اولویت بندی آثار منجر به سرعت گرفتن امور در انتشار آثار دفاع مقدس شده است.

سردار شریف یادآور شد: علیرغم همه مشکلات و محدودیت‌ها کار‌ها را به دقت دنبال می‌کنیم؛ همچنین اخیرا فرمانده کل سپاه هم به ما ماموریت داده تا درباره جنگ ۱۲ روزه هم مستندات را جمع آوری کنیم.

رئیس مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس تصریح کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کنار بدنه نیرو‌های مسلح نقش مهمی در مقابله با رژیم صهیونیستی داشتند و اگر جانفشانی‌های آنها را روایت کنیم حماسه عظیمی آفریده شده است.

وی با اشاره به جانفشانی رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه، ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه با وجود اینکه پهپاد دشمن روی سر لانچر‌ها بودند، اما رزمندگان اسلام با قدرت موشک‌ها را شلیک کردند و دشمن وادار به تسلیم شد.

سردار شریف تاکید کرد: اگر دشمن کوچکترین امیدی داشت که می‌توانست ادامه دهد هرگز دست به دامن همپیمانانش جهت آتش بس نمی‌شد.

به گفته سردار شریف از سال گذشته ، تولید شصت عنوان کتاب جدید در دستور کار قرار گرفته است که تا هفته دفاع مقدس سال آینده رونمایی خواهد شد .