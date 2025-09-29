

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر عبدالرضا سیاره گفت: نام‌نویسی آزمون سامفا منحصراً به‌صورت اینترنتی و از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی https://www.sanjesh.org انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی (سامفا – سامفای دانشگاهی) منحصراً در سطح دانشگاهی (آکادمیک) و شامل بخش‌های شنیداری، خوانداری، نوشتاری و گفتاری بوده که مهارت متقاضیان در این بخش‌ها سنجیده خواهد شد.

معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور افزود: آزمون سامفا در روز جمعه ۳۰ آبان هم‌زمان با حوزه‌های داخل کشور در حوزه‌های امتحانی خارج کشور در روسیه، ارمنستان، قزاقستان، لبنان، ازبکستان، تانزانیا و عراق شامل شهر‌های بصره، نجف، بغداد، کوت و کربلا در صورت به حدنصاب رسیدن تعداد متقاضیان برگزار خواهد شد.

سیاره تاکید کرد: روش برگزاری این آزمون در حوزه‌های داخل کشور به‌صورت الکترونیکی و در حوزه خارج از کشور به روش مبتنی بر کاغذ خواهد بود.

وی در پایان افزود: متقاضیان شرکت در حوزه‌های امتحانی خارج از کشور، باید کارت اعتباری مربوط به نام‌نویسی را از طریق مرکز آموزش زبان فارسی حوزه‌های امتحانی خارج از کشور، تهیه کنند.

معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور اضافه کرد: تأکید می‌شود که تعیین شهر (برای متقاضیان داخل کشور) و یا کشور (برای متقاضیان خارج از کشور) جهت برگزاری آزمون منوط به حدنصاب رسیدن تعداد متقاضیان در زمان نام‌نویسی خواهد بود.