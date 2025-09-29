توجه نکردن به جلو و سرعت غیر مجاز از عوامل اصلی تصادفات
رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر گفت: توجه نکردن به جلو و سرعت غیر مجاز از عوامل اصلی تصادفات در استان هستند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، بابک کاوهئیان بیان کرد: در ششماه نخست امسال ۱۴۵ نفر در تصادفات جادهای استان جان باخته و هزار و ۶۴۰ نفر مجروح شدهاند.
وی افزود: آمار متوفیان و مجروحان سوانح جادهای بوشهر در نیمه نخست امسال نسبت به بازه زمانی مشابه پارسال ۷ درصد افزایش داشته است.
وی عنوان کرد: توجه نکردن به جلو و سرعت غیرمجاز مهمترین دلایل بروز تصادفات هستند، همچنین ۵۷ درصد سوانح رانندگی در بزرگراههای استان رقم خورده که نشان دهنده شدت ضربات وارده ناشی از سرعت بالا است.
رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان درباره سهم کاربران جادهای در میان متوفیان، اظهار کرد: ۲۷ درصد از متوفیان موتورسواران، ۷ درصد عابران پیاده و ۶۶ درصد سایر سرنشینان و رانندگان بودهاند.
وی گفت: بیشترین تصادفات در ساعاتهای ۱۰ تا ۱۲ و ۱۸ تا ۲۰ رخ داده، همچنین بخش عمدهای از حوادث در ۱۰ کیلومتری ورودی و خروجی بزرگراهها اتفاق افتاده است.
کاوهئیان، با تاکید بر اینکه رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی مردم و هم افزایی دستگاههای متولی نقش مهمی در کاهش تلفات جادهای دارد، بیان کرد: اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای بوشهر به منظور ارتقای ایمنی جادهای، اجرای برنامههایی، چون اصلاح هندسی قوسهای پرتصادف و خطرناک، نصب حفاظ جادهای، افزایش دوربینهای کنترل سرعت و ایمنسازی محورهای پرتصادف را به صورت مستمر در دستور کار دارد.
وی در پایان چند توصیه ایمنی برای کاهش بروز سوانح جادهای مطرح کرد: رانندگان همیشه به جلو نگاه کرده و از سرعت غیرمجاز پرهیز کنند، موتورسواران کلاه ایمنی داشته باشند و در شب از چراغ استفاده کنند و عابران پیاده هم فقط از مسیرهای مجاز عبور کنند.