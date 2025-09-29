پخش زنده
وزیر امور خارجه انگلیس با تأکید بر ضرورت پایان محاصره غزه از سوی رژیم صهیونیستی تصریح کرد که غیرنظامیان فلسطینی نباید حتی یک روز دیگر در ترس، گرسنگی و محرومیت از نیازهای اولیه زندگی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ایوت کوپر طی سخنانی در کنفرانس سالانه حزب کارگر که در شهر لیورپول در حال برگزاری است، گفت: «اسرائیل باید به این عمل غیراخلاقی پایان دهد؛ کارزاری که موجب جلوگیری از ورود غذا، آب و دارو شده و به بهای از دست رفتن غیرقابل توجیه شمار زیادی از جانهای انسانی تمام شده است.» وی ادامه داد: «غیرنظامیان فلسطینی نباید یک روز دیگر در ترس و گرسنگی زندگی کنند، گروگانها (اسرا) نباید در تاریکی اسارت باقی بمانند و هیچ خانوادهای نباید فقدان دیگری را تجربه کند. کافی است؛ زمان صلح، اکنون است.»
وزیر خارجه انگلیس با اشاره به تصمیم اخیر لندن برای بهرسمیتشناختن کشور فلسطین گفت: «هفت روز پیش در تالار بزرگ سازمان ملل متحد ایستادم تا تصمیم تاریخی بریتانیا برای شناسایی فلسطین را تأیید کنم. تشکیل دولت، حق غیرقابل سلب ملت فلسطین است و بهرسمیتشناسی، تجسم باور عمیق ما به این اصل است که تنها مسیر رسیدن به امنیت و صلح پایدار، راهحل دو دولتی است.»
وی با مرور دیدارهای خود با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در ۱۵ سال گذشته افزود: «تراژدی اینجاست که همچنان درباره همان موضوعات قدیمی صحبت میکنیم؛ ضرورت صلح، تشکیل دو دولت و اصلاحات. اما نه تنها تغییر چندانی رخ نداده بلکه اوضاع بسیار بدتر شده است.»
کوپر تأکید کرد که تصمیمهای اخیر انگلیس و شماری دیگر از کشورها برای بهرسمیتشناسی فلسطین، بخشی از روندی بینالمللی است که در آن کشورهای متعددی از اروپا، آمریکا، جهان عرب و جنوب جهانی برای دستیابی به چارچوبهای عملی در مسیر صلح پایدار همکاری میکنند. او گفت در سازمان ملل نشانههای فزایندهای از عزم جهانی برای پایان دادن به رنج مردم فلسطین مشاهده کرده است.
گفتنی است که دولت انگلیس یکشنبه ۳۰ شهریور، در اقدامی تاریخی کشور فلسطین را بهعنوان یک دولت مستقل و دارای حاکمیت به رسمیت شناخت. این اقدام پس از آن صورت گرفت که لندن پیشتر شرط کرده بود در صورت عدم پایان بحران انسانی در غزه و پذیرش آتشبس از سوی رژیم اسرائیل، به رسمیت شناختن فلسطین را اعلام خواهد کرد.