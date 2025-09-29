به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فریدون کشیتی گفت: پرونده خرید۳۰ هزار لیتر گازوئیل به ارزش ۱۱ میلیارد و ۱۶۷ میلیون ریال خارج از ضوابط تعیینی دولت در شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ریگان رسیدگی شد.مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت‌های کشف شده، متخلف را به پرداخت ۲۲ میلیارد و ۳۳۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

کشیتی گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان فهرج این محموله قاچاق را از یک دستگاه کامیون به دلیل استفاده از بارنامه صوری کشف و گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

تعزیر قاچاقچی سوخت در بم

قاچاقچی سوخت در شهرستان بم هم به پرداخت ۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.فریدون کشیتی گفت: پرونده فروش ۱۳ هزار و ۳۰۰ لیتر گازوئیل به ارزش سه میلیارد و ۲۵۱ میلیون ریال در شعبه دوم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بم رسیدگی شد.مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۶ میلیارد و ۵۰۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.به گفته کشیتی، شعبه همچنین سه میلیارد و ۲۵۱ میلیون ریال برای بهای مال از دست رفته به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت ۹ میلیارد و ۷۵۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان افزود: بازرسان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کرمان با بررسی تراکنش های مربوط به کارت سوخت این تخلف را کشف و گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.