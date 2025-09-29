پخش زنده
واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی غدیر با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات وارد مدار تولید شد؛ اقدامی که علاوه بر افزایش تولید برق، صرفهجویی ۴۰۰ میلیون مترمکعبی در مصرف گاز طبیعی را به همراه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما عباس علیآبادی وزیر نیرو در ارتباط زنده با شبکه خبر از بهرهبرداری واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی غدیر خبر داد و گفت: این واحد با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات علاوه بر افزایش تولید برق کشور، صرفهجویی ۴۰۰ میلیون مترمکعبی در مصرف گاز طبیعی را به همراه خواهد داشت.
وی افزود: طبق وعدهای که داده شده بود، یک واحد بخاری از نیروگاه سیکل ترکیبی وارد مدار تولید شد که صرفهجویی قابل توجهی در مصرف سوخت ایجاد میکند و اثرات زیستمحیطی ارزشمندی برای کشور خواهد داشت. به گفته وی، این اقدام در تأمین امنیت بیشتر انرژی نیز مؤثر است.
وزیر نیرو در ادامه با اشاره به برنامههای وزارت نیرو برای جذب سرمایهگذار در صنعت برق اظهار داشت: در حال حاضر همه انتظار سرمایهگذاری دولت را دارند، در حالی که باید فضای کسبوکار بهگونهای فراهم شود که بخش خصوصی و حتی مردم برای ورود به این عرصه و مشارکت در سرمایهگذاری ترغیب شوند.
علیآبادی همچنین از استقبال بخش خصوصی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر خبر داد و گفت: تاکنون متقاضیان توسعه و سرمایهگذاری در این بخش برای ظرفیت ۷۰ هزار مگاوات اعلام آمادگی کردهاند.