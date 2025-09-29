به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، وزارت خارجه هند اعلام کرد، این محموله شامل سه کانتینر کمک‌های امدادی است که اقلامی مثل مواد غذایی، تصفیه‌کننده‌های آب، پودر پروتئین، ورق‌های فلزی، کیسه‌خواب، کیت‌های بهداشتی، مخازن آب، ژنراتور، چادر خانوادگی، پتو، دارو‌های ضروری و تجهیزات پزشکی را در بر می‌گیرد.

پیش‌تر نخست‌وزیر هند ضمن ابراز همدردی با مردم افغانستان، وعده داده بود که دهلی‌نو «تمام کمک‌های ممکن» را برای مقابله با پیامد‌های این فاجعه ارائه خواهد کرد.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که معافیت تحریمی آمریکا برای فعالیت‌های بندر چابهار که از سال ۲۰۱۸ برقرار بود در آستانه لغو شدن قرار دارد.

چابهار برای هند اهمیتی راهبردی دارد، زیرا مسیر تجاری به افغانستان و آسیای مرکزی را بدون نیاز به عبور از خاک پاکستان فراهم می‌کند.