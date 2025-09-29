پخش زنده
بهمناسبت بزرگداشت شهدای اقتدار لرستان، ۴۵ هزار بسته نوشت افزازبین دانشآموزان کم برخوردار استان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛بهمناسبت آغاز سالتحصیلی جدید و بزرگداشت شهدای اقتدار استان ، در قالب رزمایش همکلاسی مهربان ، ۴۵ هزار بسته نوشت افزاز به ارزش ۷۰ میلیارد تومان بین دانشآموزان کم برخوردار استان توزیع شد.
این رزمایش با همکاری سپاه حضرت ابوالفضل استان، کمیته امداد و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) استان،سازمان بهزیستی، ادارهکل آموزش و پرورش، بسیج دانشآموزی و سازمان بسیج سازندگی در خرم آباد برگزار شد.