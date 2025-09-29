فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری تندیس طرح‌های صرفه جویی و شاخص کلی عملکرد انرژی را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مـدیرعامل شـرکت فـولاد سفیددشـت از کسب تندیـــس برنـزی سه سـتاره در بخـش پروژه هـای بهبـود بـا عنـوان (افزایـش نـرخ تولیـد در واحـد احیـا مستقیم میدرکـــس) و تندیـس برنـزی تک ستاره در حوزه (فرایند تولید آهن و فولاد)، در دهمیـن همایـش جایزه ملی مدیریت انرژی خبر داد.

وی افزود: این مجموعه با موفقیت در انطباق با معیار استاندارد INSO۹۶۵۳ و تعریــف پروژه هــای بهبــود توانســت در ســال ۱۴۰۲ برای اولین بــار اجازه حضــور در این رویداد را کســب کند.

به گفته وی: در حال حاضر ۵۷ درصد شــرکت‌های انرژی بر بــه دلیل عــدم انطبــاق، اجازه حضور در این رویداد را ندارند.