به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق نکا گفت: در شش ماه گذشته حدود ۵ میلیارد و ۸۴۰ میلیون مگاوات ساعت انرژی خالص در واحد‌های بخار و بلوک سیکل ترکیبی تولید و به شبکه سراسری برق کشور تزریق شد.

عبدالرضا محمودی رستمی با بیان اینکه در این مدت حدود ۷۳ درصد انرژی تولیدی در واحد‌های بخار و بیش از ۲۷ درصد در بلوک سیکل ترکیبی بدست آمد، گفت: در این مدت ۶۵ درصد انرژی تعهدی سالانه نیروگاه طبق برنامه محقق شد.

او با اشاره به تلاش بی وقفه و شبانه روزی کارکنان نیروگاه‌ها برای تولید و تأمین انرژی مورد نیاز مشترکان بخصوص در پیک مصرف تابستان و جنگ ۱۲ روزه ادامه داد: با پایان یافتن تابستان، طبق روال سال‌های گذشته، فصل جدید تعمیرات نیروگاه‌ها به منظور افزایش آمادگی واحد‌ها برای تولید پایدار انرژی در زمستان و تابستان سال آینده آغاز شده است

مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق نکا گفت: با توجه به خارج بودن تعدادی از واحد‌های نیروگاهی برای تعمیرات دوره‌ای و در پیش بودن فصل سرما، مردم مدیریت مصرف انرژی را همچنان در منازل و محیط کار رعایت کنند و راه کار‌های بهینه سازی مصرف انرژی را در کنار سایر مهارت‌های زندگی به عنوان یک ضرورت به فرزندان خود بیاموزند.