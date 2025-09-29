به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ مجید جاویدپور جانشین فرمانده انتظامی آرادان گفت : در پی اعلام نزاع و درگیری در یکی از مناطق مسکونی شهرستان آرادان، ماموران برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: بررسی ها نشان داد فردی با سلاح سرد یکی از شهروندان آرادانی را مجروح کرده و از محل متواری شده است.

سرهنگ جاویدپور گفت: متهم کمتر از دو ساعت شناسایی و در اقدامی ضربتی دستگیر شد.

متهم که انگیزه خود را خصومت شخصی عنوان کرد پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.