پخش زنده
امروز: -
عامل درگیری و جراحت شهروند آرادانی کمتر از دو ساعت دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ مجید جاویدپور جانشین فرمانده انتظامی آرادان گفت : در پی اعلام نزاع و درگیری در یکی از مناطق مسکونی شهرستان آرادان، ماموران برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
وی افزود: بررسی ها نشان داد فردی با سلاح سرد یکی از شهروندان آرادانی را مجروح کرده و از محل متواری شده است.
سرهنگ جاویدپور گفت: متهم کمتر از دو ساعت شناسایی و در اقدامی ضربتی دستگیر شد.
متهم که انگیزه خود را خصومت شخصی عنوان کرد پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.