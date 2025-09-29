پخش زنده
امروز: -
فیلم سینمایی «خزنده»، سه شنبه ۸ مهر، از شبکه نمایش پخش میشود و تصویربرداری مجموعه «مادران»، آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم «خزنده»، ساخته گرنت سینگر، محصول ۲۰۲۳، سه شنبه ۸ مهر ساعت ۲۳، از شبکه نمایش پخش و روز بعد ساعتهای ۵ صبح و ۱۵ ظهر، بازپخش می شود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: به دنبال قتل یک مشاور املاک، کارآگاهی کارکشته تلاش میکند حقیقت پروندهای را آشکار کند که در آن هیچ چیز آنطور که نشان میدهد نیست و اینگونه او با واقعیتهای زندگی خود رو به رو میشود...
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان بنیسیو دل تورو، جاستین تیمبرلیک، آلیسیا سیلورستون، اریک بوگوسیان و فرانسیس فیشر را نام برد.
همزمان با شروع هفته دفاع مقدس، تصویربرداری مجموعه «مادران»، محصول خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ، به تهیه کنندگی حسین رستم پور، آغاز شد. این مجموعه در هشت اپیزود به روایت زندگی هشت مادر شهید از اقلیمهای مختلف ایران میپردازد، قصههایی سرشار از صبر، ایثار و عشق مادرانه.
در این مجموعه جمعی از هنرمندان برجسته کشور از جمله رؤیا افشار، جلیل فرجاد، رضا بنفشهخواه، آتش تقیپور، نگین معتضدی، صحرا اسداللهی، افسر اسدی، مینا نوروزی، صفا آقاجانی، پانتهآ کیقبادی، ابوالفضل همراه و ارسطو خوشرزم حضور دارند.