فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری سارق حرفه‌ای و سابقه دار سیم و کابل برق، با اعتراف به ۳۰ فقره سرقت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سردار سیدموسی حسینی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل در شهرستان شاهرود، تیم ماموران انتظامی و پلیس‌های تخصصی، اقدامات خاص پلیسی خود را آغاز کردند.

وی با اشاره به سرنخ‌های به دست آمده از صحنه‌های سرقت، افزود: با این سرنخ ها سارق سابقه دار و حرفه‌ای شناسایی و در اقدامی غافلگیرانه در مخفیگاه خود دستگیر شد.

متهم در تحقیقات فنی ماموران به ۳۰ فقره سرقت سیم و کابل برق اقرار کرد و پرونده در این رابطه تکمیل و سارق به مراجع قضائی معرفی شد.