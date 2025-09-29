سازمان ملی استاندارد ایران با صدور ابلاغیه‌ای، همه تولید کنندگان یخچال، فریزر و یخچال فریزر‌های خانگی را موظف کرد از تاریخ اعلام شده، محصولات خود را فقط با برچسب انرژی جدید (سال دوم) که مطابق با استاندارد ملی ۱۴۵۷۷ و مبتنی بر رتبه‌های انرژی +A تا +++A است، تولید و عرضه کنند.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ این ابلاغیه در پی مصوبه جلسه ۳۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۷ شورای معاونان و مدیران سازمان تدوین و با هدف تشویق تولیدکنندگان به ارتقای بهره‌وری انرژی و کاهش مصرف برق در کشور ابلاغ شده است.

بر اساس این دستور، امکان استفاده از فرم و شکل برچسب انرژی سال اول حذف شده و از این پس، تنها مدل برچسب سال دوم مورد تأیید خواهد بود.

همچنین در این ابلاغیه تأکید شده است که: همه واحد‌های تولیدی و آزمایشگاه‌های دارای تأیید صلاحیت موظف به اجرای فوری این دستورالعمل هستند.

بازرسی و پایش بازار توسط ادارات کل استاندارد استان‌ها با جدیت ادامه خواهد یافت.

محصولات فاقد برچسب انرژی معتبر، غیرقابل عرضه در سطح بازار محسوب می‌شوند.