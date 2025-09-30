به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، علیرضا محمد نژاد با همراهی دو ورزشکار در مدت ۱۲ روز موفق به صعود به این قله پوشیده از برف و یخ در کشور نپال شد .

قله لوبچه به بادهای سهمگینش معروف است و صعود به این قله نیازمند مهارت بالای کوهنوردی و سنگ نوردی است .

علیرضا محمدنژاد کارمند دانشگاه سمنان است و در کارنامه ورزشی خود صعود به قلل موستاق آتا به ارتفاع ۷۵۴۶ متر در کشور چین ، خانتنگری به ارتفاع ۷۰۱۰ متر در کشور قزاقستان ، لنین به ارتفاع ۷۱۳۴ متر در کشور قرقیزستان، کورژینافسکایا به ارتفاع ۷۱۰۵ متر در کشور تاجیکستان ، آیلند پیک در هیمالیای نپال ، کلیمانجارو در تانزانیا و آرارات در کشور ترکیه را دارد.