به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حسین نظری رئیس گشت های مشترک تعزیرات حکومتی استان سمنان گفت: نظارت بر واحدهای عرضه مواد پروتئنی به صورت مستمر در سراسر استان انجام می شود و هیچ واحدی اجازه قطعه بندی مرغ را ندارد .

وی افزود: مسئول واحد عرضه مواد پروتئینی فقط در حضور مشتری و به درخواست او مجاز است مرغ را قطعه بندی کنند در غیر این صورت تخلف محسوب می شود و با واحد متخلف هم برخورد خواهد شد .

کامبیز حسنی راد رئیس شعبه ششم تعزیرات حکومتی استان سمنان هم تاکید کرد : گران فروشی و کم فروشی در مراکز عرضه مواد پروتئینی مجازات سنگین پلمب واحد را در پی خواهد داشت .

کلاهی مسول نظارت اداره دامپزشکی شهرستان سمنان هم گفت: در این بازرسی ها یخچال های نگهداری مواد پروتئینی ، تاریخ انقضا ، محل کشتار دام و نکات بهداشتی مورد بررسی قرار می گیرد و شهروندان در صورت مشاهده تخلف می توانند با شماره ۱۵۱۲ دامپزشکی تماس بگیرند .