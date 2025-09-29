رئیس فدراسیون فوتبال گفت: کشور به لحاظ امنیت مطمئن است و در حال حاضر نماینده کشور‌های امارات و بحرین در ایران حضور دارند. برای موهون باگان هند که برای بازی با سپاهان به ایران نیامد، متأسفم.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،رئیس فدراسیون فوتبال گفت، اگر داوری در قضاوتش در مسابقات فوتبال مرتکب اشتباهی شد، کار سختی نیست که عذرخواهی کند.

مهدی تاج با اشاره به بحث میزبانی از مسابقات بین‌المللی گفت: کشور به لحاظ امنیت مطمئن است و در حال حاضر نماینده کشور‌های امارات و بحرین در ایران حضور دارند. برای موهون باگان هند که برای بازی با سپاهان به ایران نیامد، متأسفم. هند باید تاوان قدم برداشتن در زمین بیگانگان و دشمنان را بدهد. نمی‌دانیم آنها پول ندارند به ایران بیایند یا بحث‌های امنیتی را مطرح می‌کنند. این تیم یک بار هم به ایران نیامده بود و قطعاً فدراسیون فوتبال پیگیری خواهد کرد. مجموعه فدراسیون هند باید جریمه جدی شود. آنها به قوانین احترام نگذاشتند و فدراسیون فوتبال ایران پیگیر موضوع خواهد بود.