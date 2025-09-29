پخش زنده
همزمان با آغاز سال تحصیلی و برای کمک به دانشآموزان بیبضاعت، جشن عاطفهها در جزیره هرمز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) جزیره هرمز در این مراسم گفت: این جشن با هدف تهیه البسه و لوازم التحریر برای دانشآموزان نیازمند منطقه برگزار شده است.
غلامرضا ذاکرینسب افزود: این اقدام با مشارکت خیران و نیکوکاران هرمزی صورت گرفته تا بخشی از دغدغه خانوادههای کم بضاعت در آستانه سال تحصیلی جدید کاهش یابد.