همزمان با آغاز سال تحصیلی و برای کمک به دانش‌آموزان بی‌بضاعت، جشن عاطفه‌ها در جزیره هرمز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) جزیره هرمز در این مراسم گفت: این جشن با هدف تهیه البسه و لوازم التحریر برای دانش‌آموزان نیازمند منطقه برگزار شده است.

بیشتر بخوانید: اعزام بسیجیان بندرخمیر به اردوی زیارتی مشهد مقدس

غلامرضا ذاکری‌نسب افزود: این اقدام با مشارکت خیران و نیکوکاران هرمزی صورت گرفته تا بخشی از دغدغه خانواده‌های کم بضاعت در آستانه سال تحصیلی جدید کاهش یابد.