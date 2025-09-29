به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسابقات بین‌المللی جودو ارمنستان با حضور ۴۰۵ ورزشکار از کشور‌های مختلف در رده سنی نونهالان برگزار شد.

در این رقابت‌ها، علی‌اصغر جعفری نماینده استان فارس با پیروزی‌های متوالی تا فینال پیش رفت، اما در دیدار پایانی مغلوب شد و نشان نقره را در وزن ۳۴- کیلوگرم از آن خود کرد.

تیم ملی جودو نونهالان ایران در پایان این رقابت‌ها با یک نشان طلا، دو نقره و دو برنز را به دست آورد.