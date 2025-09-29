به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سردار حسین نجفی گفت: در راستای مبارزه با قاچاق سوخت ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان حین پایش خودرو‌های عبوری، به یک دستگاه کامیون سوخت رسان مشکوک و آن را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از خودرو توقیفی ۳۴ هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۱۷ میلیارد ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی استان همدان گفت: در این این زمینه یک نفر متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

سردار حسین نجفی افزود: مبارزه با قاچاق سوخت به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد و از شهروندان درخواست می‌شود هر گونه اخبار و اطلاعات از فعالیت قاچاقچیان را از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ به پلیس اطلاع دهند تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.