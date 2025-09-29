به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عسگر توکلی رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه شرکت‌های تعاونی سهام عدالت کشور در نشست خبری با اعضای هیئت‌مدیره سهام عدالت شهرستان آمل، از آغاز مرحله جدید پرداخت سود سهام عدالت خبر داد.

وی گفت: در مجموع، حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان از باقیمانده سود سال ۱۴۰۲ که پیش‌تر توسط برخی شرکت‌های سرمایه‌پذیر پرداخت نشده بود، از هفته جاری به حساب ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار سهام‌دار واریز خواهد شد.

توکلی میزان سود قابل پرداخت به هر سهام‌دار را بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان اعلام کرد و افزود: واریز سود به‌صورت تدریجی و از طریق شماره شبا اعلام‌شده توسط سهام‌داران انجام خواهد شد.

وی با اشاره به تأخیر در پرداخت این مرحله از سود، تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و دستور وزیر اقتصاد و دارایی، مقرر شده بود این سود در دهه آخر شهریور پرداخت شود که به دلیل برخی هماهنگی‌ها، اجرای آن به هفته جاری موکول شد.

افزایش ارزش مالی برگه‌های سهام

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه شرکت‌های تعاونی سهام عدالت کشور در ادامه به ارزش‌گذاری جدید برگه‌های سهام اشاره کرد و گفت: برگه‌های سهام ۴۹۳ هزار تومانی اکنون حدود ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، برگه‌های ۵۳۲ هزار تومانی حدود ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و برگه‌های یک میلیون تومانی ویژه مددجویان کمیته امداد و بهزیستی حدود ۴۲ میلیون تومان ارزش دارند.

وی افزود: در مقطعی که امکان خرید و فروش برگه‌های سهام آزاد اعلام شده بود، برخی سهام‌داران اقدام به فروش کردند که اکنون با توجه به رشد ارزش سهام، ابراز پشیمانی می‌کنند.

تعیین تکلیف سود سهام متوفیان

توکلی در پاسخ به پرسشی درباره سود سهام عدالت متوفیان گفت: سود سهام عدالت افرادی که از سال ۱۳۸۵ تاکنون فوت کرده‌اند و گواهی انحصار وراثت آنان توسط وارثان ارائه شده باشد، به‌زودی پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: بیش از ۳.۵ میلیون سهام‌دار فوت کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود با تعیین تکلیف قضایی، بیش از ۲ میلیون نفر از وارثان به‌عنوان سهام‌دار جدید شناخته شوند. با اضافه شدن این افراد، شمار سهام‌داران عدالت در کشور به حدود ۵۲ میلیون نفر خواهد رسید.

توکلی این روند را گامی مهم در مسیر توزیع عادلانه ثروت و تحقق اهداف مشارکت جمعی دانست و افزود: با شکل‌گیری بزرگ‌ترین تعاونی کشور و سهم‌بری ۲۵ درصدی تعاونی‌ها در برنامه هفتم توسعه، ابعاد این حرکت ملی گسترده‌تر خواهد شد.