به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بیست‌وچهارمین دوره لیگ برتر تکواندو مردان باشگاه‌های کشور (جام خلیج فارس) با شیوه گرندپری در روز‌های سوم و چهارم مهرماه ۱۴۰۴ در خانه تکواندو تهران آغاز شد.

در پایان هفته نخست این رقابت‌ها، تیم پالایش نفت آبادان با درخشش تکواندوکاران خود موفق شد با کسب ۲ مدال طلا، ۳ نقره و مجموع ۱۱۲ امتیاز جایگاه سوم جدول را از آن خود کند.

نتایج انفرادی نمایندگان نفت آبادان از این قرار است:

مهدی رزمیان – مدال طلا

باربد جباری – مدال طلا

امیرمحمد اشرافی در دیداری تماشایی مقابل علی‌اکبر ابراهیمی از شهرداری ورامین مدال نقره کسب کرد.

سایر نقره‌ها به نام نمایندگان شایسته نفت آبادان ثبت شد.

همچنین بهروز بختیاری سرپرست تیم، عنوان بهترین سرپرست هفته نخست را از آن خود کرد.

این دوره از لیگ با حضور ۹ تیم باشگاهی و چند تکواندوکار آزاد در حال برگزاری است و برای سومین سال پیاپی با روش گرندپری پیگیری می‌شود.