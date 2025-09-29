پخش زنده
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: دولت و وزارت جهاد کشاورزی برنامههای ویژهای برای رفع موانع تولید و تأمین منابع مالی گلخانهداران در دستور کار دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدمهدی برومندی در سی امین وبینار آموزشی- تخصصی روابط عمومی بر ضرورت حمایت جدی از تولیدات گلخانهای به ویژه محصولات اساسی تاکید کرد و افزود: توسعه گلخانهها از اولویتهای اصلی وزیر جهاد کشاورزی است و تسهیلات بانکی و یارانهای و ابزارهای نوین تأمین مالی همچون اوراق سپرده گذاری خاص برای کمک به توسعه گلخانهها و به ویژه ابرطرحها به کار گرفته خواهد شد.
وی با بیان این که بسیاری از فعالان در حوزه گلخانهسازی، استفاده از اوراق سپردهگذاری خاص را به صرفه ارزیابی کردهاند، از سازمانهای جهادکشاورزی استانها خواست با بانکها و استانداریها برای استفاده از این اوراق در بخش گلخانهها رایزنی کنند.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی یکی از مشکلات اصلی توسعه گلخانهها را محدودیت منابع بانکی دانست و گفت: سیاستهای پولی بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تورم موجب کاهش توان تسهیلاتدهی بانک کشاورزی شده است.
برومندی افزود: در حال حاضر هفت هزار پرونده در سطح ۹ هزار هکتار گلخانه در استانها تشکیل شده و بسیاری از آنها دارای پیشرفت فیزیکی بالایی هستند و امیدواریم سرعت بیشتری در تخصیص منابع جدید برای تکمیل این گلخانهها صورت بگیرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره استفاده از تسهیلات بانکی برای تکمیل گلخانههای نیمهتمام گفت: تسهیلات برای تجهیزات داخلی گلخانه شامل سیستمهای آبیاری، گرمایش، تهویه و سایر تجهیزات قابل استفاده است، اما برای تکمیل سازه اصلی گلخانه، داشتن پروانه بهرهبرداری الزامی است.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در همین حال تولید پایدار و افزایش سطح تولیدات گلخانهای کشور را با توجه به شرایط کنونی کشور با اهمیت خواند و افزود: هیچگونه کاهش تولید در محصولات اساسی گلخانهها همچون خیار و گوجه فرنگی که در سبد مصرف خانوارهای ایرانی قرار دارند، پذیرفتنی نیست.
برومندی گفت: گلخانهداران باید همانند پارسال ، بلکه با ظرفیت بالاتر و با قدرت به تولید ادامه دهند و وزارت جهاد کشاورزی نیز در کنار آنان موانع احتمالی را برطرف خواهد کرد.
وی با اشاره به تکلیف برنامه هفتم توسعه درشناسایی بسترها و واحدهای تولیدی گفت: از این پس تمام بسترهای تولیدی اعم از گلخانهها، باغها و واحدهای کوچک باغبانی باید شناسایی و در قالب نظامات قانونی و تحت نظارت فنی ثبت با همکاری اتاق اصناف کشاورزی، تشکلها و نظام مهندسی کشاورزی قرار گیرند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی، هدف از شناسایی و شناسنامه دار کردن واحدها و بسترهای تولید را پایداری تولید سالم، و قابل رصد برای بازار داخلی و صادراتی عنوان کرد.
برومندی با تأکید بر پیشرفتهای چشمگیر ایران در صنعت گلخانهسازی گفت: امروز گلخانههایی در کشور داریم که از اروپا هم پیشرفتهتر هستند و فناوری بومی ما حتی به کشورهای همسایه صادر میشود.
وی درباره تامین سوخت گلخانهها نیز افزود: سوخت کشور در یک سازوکار سیستمی و از طریق وزارت نفت توزیع میشود و گلخانهها نیز خارج از این نظم سیستمی نیستند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی، یادآور شد: از سال ۱۳۸۶ هزینه گاز گلخانهها تغییر نکرده بود، اما اخیراً با مصوبه هیئت وزیران، قیمت هر مترمکعب گاز از ۸۶ تومان به حدود ۵۷۴ تومان افزایش یافته است که با پی گیریهای ما در نهایت این عدد به ۱۷۵ تومان رسید.
برومندی با توجه به ناترازیهای انرژی در کشور هشدار داد: تمام گلخانهها باید نصب و بکار گیری تجهیزات مدرن و استاندارد که مصرف سوخت را بهینه میکنند را به عنوان اولویت جدی در دستور کار خود قرار دهند.
وی بهرهگیری از پنلهای خورشیدی و سامانههای تولید همزمان برق و حرارت (CHP) را از راهکاریهای مهم در تامین انرژی گلخانهها نام برد و گفت: واحدهای بزرگ با توجه به کمبود انرژی میتوانند توانستهاند از این فناوریهای مدرن هم برای تامین انرژی خود استفاده کنند و هم مازاد برق تولیدی را به شبکه سراسری بفروشند.